Visita gubernamental a Matanzas evalúa programa de la vivienda

Matanzas, Cuba.- El presidente cubano Miguel Díaz-Canel, evalúa hoy junto a un equipo gubernamental el programa de la vivienda en Matanzas, donde instó a revisar hasta el detalle más mínimo para que a finales de este año no quede nadie pendiente por viviendas de los afectados por fenómenos meteorológicos.

Durante el encuentro se explicó que al cierre de este cuarto mes se concluirán más de 300 viviendas en las diferentes modalidades y la producción local de materiales se incumple por elementos de piso y carpintería.

Como parte de la visita gubernamental que encabeza a Matanzas, Díaz-Canel llamó a enfrentar los desvíos de materiales de la construcción, pues por una parte está la vocación humanista para ayudar a las personas más vulnerables y por la otra los que lucran, al final queda la deficiencia.

Continúa visita de gobierno a Matanzas

