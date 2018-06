Visita Cuba secretaria general de la Asociación de Estados del Caribe

La secretaria general de la Asociación de Estados del Caribe, June Soomer, visitará oficialmente Cuba para asistir a la Feria Empresarial Cuba-Caribe.

Previsto los días 28 y 29 en Santiago de Cuba, el evento reunirá a empresarios caribeños y cubanos, con el objetivo de potenciar y diversificar las relaciones comerciales, la cooperación en beneficio del desarrollo, y mayor integración de las economías de la región.

En entrevista con el embajador cubano en la sede de la Asociación en Puerto España, Trinidad y Tobago, Soomer significó la importancia que reviste participar en el evento y el hecho de visitar Santiago de Cuba

Asimismo, se conoció que la secretaria general cumplimentará un programa de encuentros con los principales dirigentes del gobierno en la provincia y visitará lugares de interés históricos, entre otras actividades a desarrollar durante su estancia.

