Visibilizar los diagnósticos nacionales y foráneos de la economía

Con un homenaje al Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz inició en La Habana el I Encuentro sobre la economía latinoamericana y caribeña, una cita para visibilizar los diagnósticos nacionales y foráneos de la realidad regional.

A nombre de la Asociación de Economistas y Contadores de Cuba, ANEC, su Presidente, Oscar Hung, valoró como compleja e incierta la coyuntura que hoy atraviesa la economía mundial, en especial en nuestra área.

Durante la inauguración del cónclave, denunció las pérdidas millonarias producto del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el gobierno de los Estados Unidos a nuestro país.

En el evento, al que asistió el Héroe de la República de Cuba y Vicepresidente de la ANEC, Ramón Labañino, también llamaron a potenciar en los debates la urgencia de cumplir con la agenda 2030 para el desarrollo sostenible.

Desde hoy y hasta el jueves más de 200 economistas de Cuba y otros 8 países participan en el I Encuentro internacional sobre la economía latinoamericana y caribeña.

Al dejar inaugurado el evento, el Presidente de la Asociación de Economistas y Contadores de Cuba, Oscar Hung, instó a, desde cada propuesta y análisis, lograr que las economías menos avanzadas encuentren fórmulas dinámicas y competitivas de inserción externa.

Como parte de la primera jornada del Encuentro internacional sobre la economía latinoamericana y caribeña, el Director de la Sede Subregional de la CEPAL en México, Hugo Beteta, reflexionó sobre el contexto global de la economía y sus proyecciones.

Otras conferencias magistrales a cargo de expertos de Argentina y México abundaron en la economía política de la guerra comercial.

(Visited 1 times, 16 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.