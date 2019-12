Villa Clara, provincia sede por el Día de la Ciencia Cubana

La Habana, Cuba. – Con la divisa de seguir contribuyendo al desarrollo del país, por sexta ocasión Villa Clara será sede del acto nacional por el Día de la Ciencia, el próximo 15 de enero, informaron directivos del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA).

El jefe de la Unidad de Ciencia y Medio Ambiente del CITMA en Villa Clara, Yoani Vera, significó que la ciencia no puede estar alejada de la economía y la sociedad, por eso entre las prioridadades de la estrategia del sector es fundamental la producción de alimentos.

Vera ponderó entre los impactos en el territorio la obtención de 20 mil plantas de café por embriones a partir de células.

La tecnología para el manejo integral de plagas en los cultivos, y la introducción de variedades de viandas y hortalizas resistentes al cambio climático sobresalen entre los resultados del polo científico villaclareño.

