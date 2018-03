Vigente Mella en nuestras generaciones

La Habana, Cuba.- Jóvenes trabajadores, estudiantes y dirigentes sindicales disfrutaron este viernes en La Habana de la exposición de la investigadora Gladys Cupul sobre la biografía de Julio Antonio Mella en el coloquio por el Aniversario 115 del natalicio del destacado revolucionario.

Investigadores, intelectuales e historiadores participaron en el encuentro efectuado en el histórico Palacio de Torcedores, auspiciado por la Central de Trabajadores de Cuba para rendir homenaje al fundador de la Federación Estudiantil Universitaria (FEU).

Estudiantes y trabajadores conocieron sobre las relaciones de Mella con el movimiento sindical y destacados líderes obreros como Alfredo López Arencibia y fundadores del Partido Comunista de Cuba como Carlos Baliño.

Los participantes en el coloquio analizaron la vida de Mella como antimperialista y formador de los trabajadores.

