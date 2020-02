Vicepresidente de Cuba recorre objetivos económicos en Cienfuegos

Cuba. – Como parte de la visita gubernamental a Cienfuegos, Salvador Valdés Mesa, vicepresidente de la República de Cuba, intercambió criterios con directivos y colectivos del municipio de Palmira.

Allí se interesó por la marcha en la producción de materiales de construcción para la edificación de viviendas y otros objetivos sociales, el encadenamiento productivo y la sustitución de importaciones en la Empresa Cárnica.

En tanto, la viceprimera ministra Inés María Chapman, sostuvo encuentros con las direcciones de la Vivienda, Planificación Física y Justicia en la demarcación de Lajas, en Cienfuegos, así como se interesó por las afectaciones a la población en el suministro de agua.

Además, dialogó con pobladores sobre sus principales preocupaciones y recibió información acerca de proyectos de desarrollo local para el encadenamiento productivo y la sustitución de importaciones.

