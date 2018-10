Viceministro primero de relaciones exteriores de Cuba inicia gira de trabajo

El Viceministro Primero de Relaciones Exteriores de Cuba, Marcelino Medina González, realizará, a partir de este jueves, visitas de trabajo a varios países de Europa y Asia.

La gira incluye la Federación Rusa, Nueva Zelanda, y la República Democrática de Timor Leste, así como la Mancomunidad de Australia y España.

Durante su recorrido, el Viceministro Primero será recibido por altas personalidades de los respectivos gobiernos y cancillerías, con quienes intercambiará sobre temas de interés común de la agenda bilateral y del escenario internacional.

