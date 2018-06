Vicecanciller cubano realiza visita oficial a Guyana

Rogelio Sierra, el viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, continúa su visita oficial a Guyana, acompañado por el director para América Central, México y el Caribe, de la cancillería, Jorge Luis Mayo Fernández.

Visitar Guyana es de particular importancia para Cuba, pues junto con Trinidad y Tobago, Barbados y Jamaica, establecieron relaciones diplomáticas con la Isla simultáneamente en 1972, escribió Sierra en su cuenta personal de Twitter.



Durante su estancia en Georgetown, a donde llegó previamente, el vicecanciller se reunió con colaboradores cubanos de la salud y educación, a quienes exhortó a continuar su solidaria labor en la hermana nación caribeña.

Como parte de la agenda de trabajo para este miércoles, Sierra sostendrá conversaciones oficiales en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Guyana con la directora general, embajadora Audrey Jardine-Waddell.

