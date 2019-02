Vicecanciller cubano asiste a Segmento de Alto Nivel del Consejo de Derechos Humanos

Marcelino Medina, viceministro primero de Relaciones Exteriores, lidera la delegación cubana que asiste al Segmento de Alto Nivel del 40 Período Ordinario de Sesiones del Consejo de Derechos Humanos.

Una nota de la cancillería cubana precisa que el diplomático intervendrá ante el Consejo de Derechos Humanos, y sostendrá encuentros con altos funcionarios de Naciones Unidas en dicha sede.

También, el vicecanciller cubano, Marcelino Medina, se reunirá con otros jefes de delegaciones asistentes al Segmento de Alto Nivel del 40 período ordinario de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, a fin de intercambiar sobre temas de interés común.

El texto de la cancillería cubana, informa que el encuentro está previsto hasta este miércoles 27 de febrero, en la sede de las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.