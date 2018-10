Vicecanciller cubana culmina gira por Europa y Asia Central

La vicecanciller cubana Ana Teresita González regresa a nuestro país, tras una gira que la llevó a varios países de Europa y Asia Central, donde dialogó con autoridades locales y grupos de solidaridad.

Se ratifica el compromiso de profundizar vínculos entre Cuba y los países visitados, escribió la diplomática en su cuenta de la red social Twitter.

La vicecanciller de la Isla en su periplo fue recibida por ministros, viceministros y altos funcionarios de Belarús, Georgia, Polonia, Turquía, Uzbekistán, Reino Unido, Islandia e Irlanda, reuniones que calificó de cordiales, francas y respetuosas, en las cuales abordó el estado de las relaciones bilaterales, así como temas económicos y sociales.

De acuerdo con González, sostuvo también encuentros fraternales con grupos de amistad con la mayor de las Antillas, que ratificaron el respaldo a la Revolución y con cubanos residentes.

