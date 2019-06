El presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez afirmó mediante un mensaje en Twitter que Venezuela siempre puede contar con Cuba, ante el agradecimiento de su par venezolano, Nicolás Maduro, por la decisión del país caribeño de atender a niños de la nación sudamericana.

Maduro informó que el gobierno de Cuba ofreció apoyo médico y coordinó la atención de 4 niños, cuya recuperación está afectada por sanciones financieras de Estados Unidos.

Agradeció la solidaridad del pueblo y autoridades cubanas para salvar la vida de ciudadanos de Venezuela, mientras aseguró que el Estado trabaja arduamente para resolver dificultades y garantizar atención médica especializada.

Las sanciones contra Petróleos de Venezuela, el embargo de la filial en territorio estadounidense de la empresa CITGO, y el bloqueo de reservas venezolanas en bancos internacionales, impiden financiar programas asistenciales y adquirir medicamentos.

