Variada oferta de productos y servicios en Feria de la Construcción

La Habana, Cuba. -Desde Alemania, acude a la cita el grupo de empresas Wirtgen, que ofrece soluciones móviles de maquinaria para la construcción y rehabilitación de caminos, plantas para minería, reciclado de materiales y para la producción de asfalto.

En la Feria de la Construcción en el recinto ferial de Pabexpo, especialistas en el stand de Argentina, promueven la comercialización de motores nuevos y de segunda mano, piezas y agregados de conocidas marcas como Toyota.

La empresa central de equipos Cubiza, muestran soluciones integrales para la elevación y colocación de cargas, transporte especializado, cimentación indirecta y producciones afines.

