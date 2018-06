Valdés Mesa evalúa programas económicos en Santiago de Cuba (+Fotos)

Santiago de Cuba. – El primer vicepresidente del Consejo de Estado y de Ministros, Salvador Valdés Mesa recorrió este miércoles centros del programa de desarrollo económico de la provincia Santiago de Cuba.

En su visita constató la labor de los Astilleros Damex, que opera con capital holandés y cubano; el puerto Guillermón Moncada, el Centro de Carga y Descarga de los ferrocarriles, las fábricas de helados y de conservas de frutas de La Maya y los almacenes de San Luis.

El miembro del Buró Político del Partido Comunista de Cuba se interesó por la eficiencia económica, el cumplimiento del plan, el salario y atención a los trabajadores, el aprovechamiento de los recursos para la transportación de mercancías y otros aspectos de interés.

En su recorrido, este miércoles por Santiago de Cuba, Salvador Valdés Mesa realizó una breve visita al Corredor Patrimonial del cementerio Santa Ifigenia, donde depositó flores a los fundadores de la Patria.

