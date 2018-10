Universitarios guantanameros en Debate Constitucional

Tras fructíferos debates del Proyecto de Reforma Constitucional entre los pedagogos de la Universidad de Guantánamo, prosigue con su masa estudiantil ese trascendental proceso.

Los docentes desarrollaron en septiembre las asambleas planificadas, quienes aportaron unas 800 intervenciones, y ahora le corresponde al análisis juvenil, que arrancará en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanísticas con los alumnos de Derecho.

Yanileixi Claro, ideológica de la Federación Estudiantil Universitaria de ese plantel, comentó entre posibles temas a debatir los artículos relacionados con la enseñanza, la ciudadanía, la estructura de las asambleas del Poder Popular, la propiedad privada y los derechos, deberes y garantías de los ciudadanos.

Desde el acto de apertura del actual curso en Guantánamo se llamó a la participación activa y consciente en la discusión del documento constitucional.

