Universidad de Ciencias Informáticas: Parque Científico Tecnológico

La Habana, Cuba.- La Asociación Internacional de Parques Tecnológicos (IASP, por sus siglas en inglés) declaró a la Universidad de las Ciencias Informáticas (UCI) como el primer Parque Científico Tecnológico (PCT) de Cuba.

Según reporta el sitio oficial de esta institución educativa, hoy existen en el mundo cerca de 1 300 parques de este tipo, que se hallan extendidos por casi 80 países de todos los continentes, sobre todo en las regiones con economías más desarrolladas.

Tal condición se otorga a los centros que son gestionados por profesionales especializados. Además, se examinan diversos ejes estratégicos (localización y entorno, posición en el flujo de la tecnología, empresas priorizadas, especialización, zonas de actuación, redes, y modelo de propiedad y gestión).

A partir del análisis exhaustivo que se realiza de los diferentes indicadores para cada eje se determina la posición de cada parque. (Juventud Rebelde)

