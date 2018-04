Por una urbanización inclusiva y sostenible

La Habana, Cuba.- En la jornada inaugural de la Conferencia Internacional de la Construcción, la Representante Residente en Cuba del Programa de Naciones Unidas para el desarrollo, Consuelo Vidal-Bruce, llamó a lograr una urbanización inclusiva, meta de los objetivos de desarrollo sostenible.

Durante el intercambio con delegados a la cita, dialogó sobre la construcción de infraestructuras resilientes, y la necesaria mejora de la capacidad tecnológica de los sectores industriales.

El fortalecimiento de las relaciones entre los Ministerios de Educación Superior y la Construcción, así como la participación en proyectos de investigación, también fue destacado en la primera jornada de la Conferencia Internacional del sector, que tiene lugar en La Habana.

Se conoció además que entre las líneas de desarrollo, sobresale el impulso de la informatización y automatización de las construcciones en el país.

(Visited 1 times, 20 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.