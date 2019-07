Una respuesta al pueblo (+Fotos)

Las medidas no tienen que ver nada con el populismo, como han querido atacar algunos, sino con lo vivido en los intercambios con el pueblo, afirmó en la Mesa Redonda el presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez al referirse a las últimas decisiones del Consejo de Ministros.

Tras aclarar que no se trata de una reforma salarial, señaló que este es un incremento que busca romper la inercia y darle otra dinámica a la relación de las personas con los salarios, en un sector que defiende las conquistas fundamentales de la Revolución.

Díaz-Canel explicó la coyuntura actual, marcada por la perversidad y las dificultades que impone la Administración de Estados Unidos y que crea problemas internos y persecución financiera, contracción de los créditos, cierre de los mercados más próximos, y amenazas y sanciones.

Pero ninguna amenaza nos va a distraer de defender la invulnerabilidad de la Revolución en todos los ámbitos, subrayó.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.