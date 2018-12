Una modificación al preámbulo (+Fotos)

La Asamblea Nacional aceptó hoy la inclusión en el preámbulo del nuevo proyecto de Constitución de una referencia a las luchas revolucionarias de nuestros estudiantes, lo que fue aplaudido por el diputado y presidente de la FEU, Raúl Alejandro Palmero.

El legislador Danis Díaz, quien es estudiante universitario, destacó el simbolismo que tiene el hecho de que esa inclusión se realice en ocasión del Día del Educador.

Aché para el humilde y heroico pueblo cubano, proclamó a viva voz el parlamentario Orlando Gutiérrez, quien hizo una emocionada intervención para destacar el hecho de que la Carta Magna incluye la definición de Estado laico, lo que, dijo, refuerza la unidad nacional.

Otros dos religiosos, los legisladores Enrique Alemán y Pablo Odén Marichal realizaron sendas intervenciones para respaldar el criterio de libertad de culto que recoge el nuevo texto constitucional

A nombre de todos los legisladores, el cantautor Raúl Torres, quien es diputado, obsequió al Primer Secretario del Partido, Raúl Castro, con un compendio del repertorio del trovador, que lleva como dedicatoria: al otro padre amable de los cubanos.



Un amplio debate y votación provocó la intervención de la parlamentaria Vilma Patricia Alvarado sobre el segundo párrafo del artículo 24, referido a la propiedad privada de la tierra y donde se dispone el derecho preferente del Estado ante una eventual venta.

Después de escuchar los criterios de varios miembros de la Comisión Redactora de la nueva Carta Magna, los asambleístas votaron en contra de la propuesta y el texto se mantiene como estaba redactado.

La Asamblea Nacional aprobó por amplia mayoría una nueva formulación de otro párrafo de ese mismo Artículo, sobre la propiedad socialista de todo el pueblo, cuya redacción se modificó ligeramente.

(Visited 1 times, 14 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.