Una misma revolución victoriosa (+Fotos)

Historia, cultura y cubanía fueron las esencias de la gala político-cultural este martes en el teatro Manzanillo, Granma, en ocasión del aniversario 150 del inicio de las guerras por nuestra independencia.

Un mismo sacrificio, una misma Revolución victoriosa fue el mejor título para la ocasión, a la que asistieron los Miembros del Buró Político del Comité Central del Partido Esteban Lazo, Ramiro Valdés, Teresa Amarelle, Álvaro López Miera y Ulises Guilarte de Nacimiento.

Bajo la dirección artística y general de Fernando Muñoz, la gala contó con las interpretaciones del Ballet Folclórico de Camagüey, Eduardo Sosa, el Quinteto Virama, Raúl Torres, y la Orquesta de Cámara Granma, entre otros.

Con la canción Cabalgando con Fidel, entonada por todos en el teatro Manzanillo, cerró sus puertas el espectáculo, a pocas horas del acto central en La Demajagua por los 150 años del comienzo de las luchaspor la independencia de Cuba.

(Visited 1 times, 7 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.