Una juventud comprometida

Con el orgullo de que en sus filas milite la vanguardia juvenil cubana llega hoy a su aniversario 56 la Unión de Jóvenes Comunistas.

Es un día de júbilo, celebración y reconocimiento a nuestra juventud valiosa y trabajadora que también celebra el cumpleaños 57 de la Organización de Pioneros José Martí.

El optimismo, la perseverancia y el espíritu de lucha de nuestro Fidel acompañan a las nuevas generaciones, quienes fieles a ese legado continúan perfeccionando la obra socialista, nuestra Revolución.

Frente a las expresiones de colonialismo cultural, los retos ideológicos se acrecientan, y eso lo saben los jóvenes cubanos, que son continuidad no relevo y trabajan para fortalecer la identidad nacional y nuestros principios.

Fieles a nuestra historia, hacemos Cuba, que va hacia adelante con una juventud entusiasta y comprometida.

