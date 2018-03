Una jornada electoral exitosa

La Habana, Cuba.- Hasta las cinco de la tarde de este domingo ejercieron el derecho al voto 6 millones 963 mil 28 cubanos, informó a la prensa la Presidenta de la Comisión Electoral Nacional, Alina Balseiro.

Significó que esa cifra representa el 78,57 por ciento del total de convocados a las urnas para elegir los diputados al Parlamento y los delegados a las Asambleas Provinciales del Poder.

Puntualizó que las provincias con mejores porcentajes de votación eran, hasta esa hora Mayabeque, Pinar del Río, Sancti Spíritus y Granma, y agregó que debido a las lluvias en varios puntos del país, se decidió extender el horario de cierre de los colegios hasta las siete pasado meridiano, en 41 municipios.

Alina Balseiro calificó la jornada electoral de exitosa, con la asistencia de nuestro pueblo a las urnas, como siempre nos tiene acostumbrado.

