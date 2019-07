Una hermosa tradición histórica (+Fotos)

Granma, Cuba. – El presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez inició su discurso en el acto central por el Día de la Rebeldía Nacional con una evocación a Fidel, al recordar que fue precisamente en Bayamo donde habló por última vez en una conmemoración de la gesta del 26 de Julio.

En presencia del primer secretario del Partido, General de Ejército Raúl Castro Ruz, Díaz-Canel se refirió a cómo esa tradición se inició hace 60 años, cuando miles de campesinos a caballo tomaron la Plaza de la Revolución José Martí y mostraron el rostro más auténtico de una Revolución.

Rememoró que desde entonces, en las conmemoraciones de esta fecha sólo habían pronunciado discursos Fidel, Raúl, Ramiro y Machado Ventura.

Díaz-Canel calificó de relevante que los protagonistas de la historia vivos, lúcidos y activos en su liderazgo político hayan encomendado a la nueva generación de dirigentes del país las palabras centrales en el acto de hoy.

En una de las conmemoraciones más trascendentes de la historia revolucionaria hablo en nombre de los agradecidos que aceptamos el desafío de empujar un país conscientes de la extraordinaria historia heredada y el compromiso de no fallarle a los héroes de la Patria ni al pueblo en que nacimos, afirmó Miguel Díaz-Canel.

A Raúl, a Ramiro y a todos los asaltantes que están con nosotros gracias por la confianza, por el ejemplo y por el legado, dijo con emoción el presidente de los Consejos de Estado y de Ministros en el acto en la Plaza de la Patria de Bayamo.

Y preguntó:¿Quién puede cruzar el Cauto, subir las lomas de la Sierra Maestra o mojarse los pies en Playa Las Colorada sin estremecerse de respeto y culto al heroísmo?

Eran hermanos Fidel, Raúl, Almeida, Ramiro y aquellos hombres que pensaron al país como una familia. De ellos venimos nosotros y es muy importante que nuestro homenaje no quede en un acto o una efeméride, subrayó Díaz-Canel.

El presidente llamó a fortalecer la espiritualidad, el civismo, la decencia, la disciplina social y el sentido del servicio público, porque, dijo, ningún progreso sería duradero si el cuerpo social se descompone moralmente.

Después de recordar que las acciones del 26 no lograron el objetivo, señaló que a pesar del dolor, los sobrevivientes de aquella epopeya no se lamentaron nunca, sino que crearon un movimiento con un programa liberador que conserva plena vigencia.

En el acto central por el 26 de Julio, el Presidente Miguel Díaz-Canel abordó el escenario hostil que rodea a Venezuela, con reiterados intentos por derrocar a la Revolución Bolivariana, a la que le ratificó el respaldo absoluto de Cuba.

Más adelante en su discurso, señaló que antes de 1959 nuestra tierra era el feudo de compañías norteamericanas, en contubernio con políticos corruptos y al amparo de las fuerzas militares al mando del dictador Fulgencio Batista.

Díaz-Canel destacó que la Ley de Reforma Agraria fue la primera gran nacionalización y el mayor acto de justicia social, demandado por el pueblo, y fue también el punto de ruptura, el cruce de Rubicón, como ha dicho el General de Ejército Raúl Castro.

También se refirió a las nacionalizaciones, derecho que -enfatizó- la legalidad internacional reconoce a todas los países soberanos en función del bien público.

Aquellos que se creían dueños de Cuba, negados a perderla, desataron una guerra no declarada que ha vivido breves pausas, pero no ha tenido fin , expresó el Presidente Miguel Díaz-Canel en el acto por el 26 de Julio en Granma.

Dijo que para confundir y darle a esa confrontación una legalidad que no tiene, se fabricó la Helms Burton, engendro jurídico donde se mezclan los afanes imperiales de dominio y el revanchismo de los nostálgicos del batistato.

Reiteró Díaz Canel que no nos entenderemos jamás con los que pretendan devolver a Cuba a la situación imperante antes del triunfo revolucionario.

El presidente Díaz-Canel afirmó que de marzo del pasado año a abril de este, el bloqueo nos provocó pérdidas por más de 4 mil 300 millones de dólares, sin cuantificar las afectaciones de las últimas medidas de la administración Trump que impactan directamente al turismo y a las actividades asociada al creciente sector no estatal.

Tras 6 décadas de acoso las pérdidas acumuladas ascienden a más de 922 mil 600 millones, considerando la depreciación del dólar ante el oro, agregó en el acto por el 26.

Díaz-Canel dijo que el cerco se cierra cada más sobre nuestro país y denunció que la administración estadounidense ha comenzado a actuar con más agresividad para impedir la llegada de petróleo a Cuba.

La heroica familia cubana es capaz de resistir con dignidad el asedio y seguirse amando aun en la distancia, porque nada ni nadie puede dividirla, subrayó el Presidente.

Díaz-Canel aseguró que el gobierno norteamericano declara públicamente los fondos destinados a la subversión e inventan pretextos falsos para incorporarnos a listas espurias y así justificar el bloqueo.

Señaló que no nos dejaremos distraer con presiones y amenazas y continuaremos trabajando por la invulnerabilidad económica y militar del país y el reordenamiento jurídico, entre otras tareas, pero con la premisa de que al imperialismo ni un tantico así, frase del Che y enseñanza permanente de la Revolución.

Díaz-Canel dijo que esos mensajes Cuba los llevará al Foro de Sao Paulo fortalecer la unidad de las fuerzas de izquierda.

Lo que hemos encontrado en esta provincia, y que apreciamos en el discurso del Primer secretario del Partido, Federico Hernández, son resultados económicos y sociales importantes por los que Granma mereció la sede del 26, subrayó el Presidente.

No obstante, Díaz-Canel señaló que las propias autoridades del territorio reconocen que aún los resultados productivos están lejos de sus potencialidades.

Tras llamar a cuidar las costosas inversiones realizadas en el transporte, la industria, las comunicaciones y otras áreas, el presidente señaló que al gobierno y a los ciudadanos deben impedir que se maltrate, ensucie o descuide lo que tanto costó.

Se aprecia un nivel de respuesta que entusiasma, pero no basta porque las circunstancias obligan a un ritmo de avance superior hacia nuestras metas, subrayó Díaz-Canel.

El presidente Díaz-Canel afirmó en Granma que para sostener todas las medidas de alto beneficio social que sean posibles, como el reciente aumento salarial al sector presupuestado, se necesita producir más y elevar la calidad de los servicios.

Vamos por más no es una consigna, sino la respuesta a quienes quieren robarnos. no nos entendemos es la concreción en la práctica de la voluntad de no dejarnos doblegar por las amenazas, subrayó en el acto al que también asistió Raúl.

Recordó que el 26 será siempre una gran aspiración y llamó a, pensando como país, retomar la consigna de que trabajemos todos por hacer de cada día un 26, de cada mes un julio y de cada compromiso un Moncada victorioso.

El mundo verá lo que somos capaces de hacer y el mundo nos acompañará en nuestra resistencia. Es hora de hacer un nuevo y urgente llamado a su conciencia, subrayó Díaz-Canel.

