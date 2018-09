Una Constitución de todos

La Habana, Cuba. – Como una mirada responsable, objetiva, realista de nuestra sociedad actual, calificó el presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz Canel Bermúdez, el Proyecto de Constitución de la República.

Así lo definió por estos días en la primera entrevista concedida a un medio de prensa, desde que asumiera el cargo el 19 de abril último.

No faltaron en sus sabias respuestas la referencia a por qué un Partido único, un Partido de unidad cimentado en raíces históricas, con su papel dirigente, al que no renunciamos y es apoyado por la mayoría del pueblo.

De los límites a la propiedad privada y la riqueza, la nueva concepción del matrimonio, la construcción del socialismo sin renunciar al comunismo, y otros temas, también disertó Díaz Canel. Y entre sus afirmaciones, una que hoy destacamos: el texto constitucional va a ser robustecido por el debate popular.

Como afirmó el presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz Canel Bermúdez, no hay duda que el Proyecto de Constitución saldrá enriquecido de la consulta popular que por estos días vive toda Cuba.

El proceso, iniciado justo el día del aniversario 92 del natalicio del líder histórico de la Revolución, Fidel Castro, es expresión del carácter democrático y participativo del Estado, y constituye un ejercicio del poder soberano del pueblo, lo que nos distingue de muchas otras naciones del mundo.

Asistir, participar, aportar, sugerir, ratificar, solicitar una modificación, adicionar o suprimir… Así ha de continuar viviéndose hasta el 15 de noviembre la consulta popular de la propuesta de Carta Magna, con todos volcados hacia la futura ley de leyes, porque es esa la capacidad que tenemos de tomar parte del futuro.

