Una constitución de todos

Hace ya varias semanas, lunes, miércoles y viernes Radio Reloj le acerca a los contenidos del Proyecto de Constitución, que desde el 13 de agosto y hasta el 15 de noviembre es sometido a un amplio proceso de consulta popular.

Profundizamos hoy en el Título 1: Fundamentos Políticos, que introduce el concepto de Estado Socialista de Derecho, y establece el deber de todos de cumplir con la Carta Magna.

Ratifica los principios de nuestra política exterior y se incorporan otros como: la promoción del respeto al derecho internacional y a la multipolaridad en las relaciones entre los Estados; la condena al imperialismo, fascismo, colonialismo o neocolonialismo, así como la defensa y protección de los derechos humanos.

El Título 1 del Proyecto de Constitución refleja también el repudio y condena a toda forma de terrorismo, la protección del medio ambiente, y la lucha contra el cambio climático.

