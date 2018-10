Una Constitución de profundo arraigo popular

Los trabajadores de la emisora Radio Taíno realizaron este viernes la consulta popular acerca del Proyecto de Constitución, en un ejercicio que contó con numerosas intervenciones.

Eduardo González propuso en el Capítulo dos Fundamentos Económicos, adicionar en el Artículo 31, referido al trabajo como valor primordial que constituye un deber, que éste constituya también una estricta obligación de todo ciudadano cubano.

La trabajadora de Radio Taíno, Míriam Gutiérrez, planteó que se agregue en el Artículo 83 que el Estado garantice el cuadro básico de medicamentos para la población.

Léster Ubierre planteó que en el Capítulo de la Organización Territorial del Estado se incluya a la Isla de la Juventud como provincia; y en el párrafo 572 se modifique y diga que el Gobernador Provincial se elija en voto directo por el pueblo.

