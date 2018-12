Una cita por la integración latinoamericana

La celebración mañana de la Cumbre ALBA-TCP será una oportunidad para ratificar la voluntad de Cuba con la integración solidaria de América Latina, señaló en Twitter el Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros Miguel Díaz-Canel.

El mandatario dijo en la red social que La Habana amanecerá este viernes acogiendo la cita, en el aniversario 14 de su fundación por los Comandantes Fidel Castro Ruz y Hugo Chavez Frías.

En el evento, cuyos jefes de delegaciones comenzará a arribar esta noche, han anunciado su participación representantes de alto nivel de las 10 naciones que integran ese mecanismo de integración junto a otros países invitados y observadores.

Durante el encuentro en la capital cubana, los países miembros de la Alianza abordarán el compromiso con la unidad latinoamericana y caribeña, y la necesidad de fortalecer la unidad en la diversidad.

