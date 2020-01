Un digno representante de la juventud

La Habana, Cuba. – Con un acto político en la Brigada de Tropas de Prevención se presentó el delegado directo al XI Congreso de la Unión de Jóvenes Comunistas, UJC, que se desarrollará en abril del presente año.

El primer teniente Rubén Cruz Durán resultó electo luego de un amplio proceso de propuestas y análisis en esa unidad, y recibió la credencial que lo acredita como participante en la magna cita juvenil y además el sello Aniversario 55 de la UJC.

Cruz Durán afirmó a Radio Reloj que será digno representante de sus compañeros de la Brigada de Tropas de Prevención en el próximo XI Congreso de los jóvenes comunistas y señaló que es un orgullo porque la juventud de ese centro es ejemplar.

Agregó que en la importante cita llevará el encargo social de sus compañeros, que son fieles herederos del legado de Fidel y de todos los revolucionarios cubanos.

