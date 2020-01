Un congreso juvenil transformador

Artemisa, Cuba .- Por Artemisa inician, este fin de semana, las asambleas de balance provinciales rumbo al XI Congreso de la Unión de Jóvenes Comunistas, que con la participación de 700 delegados y cien invitados sesionará en abril, en La Habana.

La primera secretaria de la UJC, Susely Morfa, informó que las reuniones iniciarán con un video sobre el cumplimiento de los 59 acuerdos del X Congreso de la organización.

Dijo que en los debates provinciales reflexionarán sobre el funcionamiento orgánico, el aporte al desarrollo socioeconómico del país, la atención a los movimientos juveniles y organizaciones estudiantiles y el escenario político-ideológico.

El miembro del Buró Nacional de la UJC, Diosvany Acosta, enfatizó que el proceso del XI Congreso tiene que parecerse a los jóvenes cubanos, y por ende debe ser activo, transformador, divertido y responsable.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.