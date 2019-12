Un abrazo que cambió la historia de nuestra región

La Habana, Cuba. – El histórico ideario de dos gigantes de Nuestra América: Fidel y Hugo Chávez fue enaltecido en el acto político-cultural por el aniversario quince de la fundación de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP).

El General de Ejército Raúl Castro, primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Miguel Díaz-Canel, miembro del Buró Político y presidente de la República, encabezaron la conmemoración en la escalinata de la Universidad de La Habana.

En el acto participaron además los presidentes de Venezuela, Nicolás Maduro y de Nicaragua, Daniel Ortega; el primer ministro de San Vicente y las Granadinas, Ralph Gonsalves, y representantes de otros cinco países.

Díaz-Canel subrayó que el primer encuentro entre Fidel y Chávez cambió la historia de América Latina y el Caribe e impactó al mundo hace 25 años.

El presidente Miguel Díaz Canel rememoró que en 1994 se vivían días complejos e inciertos cuando en el Aula Magna de la Universidad de La Habana Fidel y Hugo Chávez hicieron análisis premonitorios de lo que sería el ALBA-TCP: paradigma de integración solidaria.

Repudió la feroz campaña desestabilizadora de Washington y sus aliados, y sobre las agresiones a la Venezuela Bolivariana afirmó que nunca antes se ofendió tanto a la democracia hablando en su nombre mientras se le pisotea.

Díaz Canel reafirmó la solidaridad con la Revolución popular sandinista que resiste los embates imperiales y llamó a seguir demandando la plena libertad del líder brasileño Luis Inacio Lula Da Silva.

Dijo que el golpe de Estado al presidente de Bolivia Evo Morales confirmó que a Estados Unidos y las fuerzas reaccionarias no les importa aplastar por cualquier medio los derechos de los pueblos.

El presidente cubano recordó los atropellos sufridos por los médicos cubanos en Bolivia quienes padecieron el maltrato de una fuerza represora cobarde, que contrastó con la actitud valiente y de resistencia del personal de la Isla.

Señaló que lo ocurrido en Bolivia dispara las alarmas de lo que son capaces de hacer los enemigos de nuestros pueblos con su mentalidad colonialista y la Doctrina Monroe que intentan aplicar a toda costa en nuestros países.

Recordó Díaz-Canel su reciente estancia en Argentina, donde comprobó el caudal de ideas y pronunciamientos a favor de la soberanía latinoamericana y caribeña, y clamó por sembrar ideas con las enormes potencialidades de los intelectuales del área.

También se refirió a la victoria aplastante de Cuba en la ONU y expresó que hubo gobiernos que no resistieron los embates conciliatorios del imperio y se plegaron a él, y señaló que la historia juzgará a esos países.

El presidente cubano en sus palabras en la escalinata universitaria en el acto por el aniversario quince del ALBA destacó a México y Argentina como ejemplos de paz, democracia, desarrollo y justicia en contraste con el golpìsmo e injerencismo imperial.

Señaló que los enemigos sentencian que el capitalismo triunfa y lo que quieren es eternizar la desigualdad con el neoliberalismo a pesar de todo lo perverso que sabemos trae ese sistema explotador.

Díaz-Canel expresó que el imperialismo no nos perdona la libertad, soberanía e independencia alcanzadas por Cuba, que además comparte lo que tiene con sus hermanos en un noble gesto fraterno y solidario.

Cuba resistirá todas las amenazas, sentenció el presidente de la República de Cuba, no renunciaremos al Socialismo, a la solidaridad, la amistad, la igualdad y concluyó: estamos seguros que un mundo mejor es posible.

La escalinata de la Universidad habanera acogió el acto político-cultural por el aniversario quince de la fundación del ALBA en el que participan el General de Ejército Raúl Castro, el presidente de la República Miguel Díaz Canel y altos representantes de las naciones de ese mecanismo integrador.

Al hacer uso de la palabra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, expresó que en la escalinata, tras concluir la Cumbre del ALBA, se sentían inmersos en el espíritu renovador de la juventud cubana y el de la resistencia de nuestros pueblos.

Precisó que al llegar al Aeropuerto José Martí recordó que 25 años atrás se abrazaban dos gigantes: Fidel y Chávez, quienes iniciaban una relación única y ejemplar en la Historia.

Maduro se refirió al ALBA como baluarte de paz, de sueños y proyectos que se concretaron en 2004 con programas de salud, alfabetización y seguridad energética en el área del Caribe.

El presidente venezolano Nicolás Maduro en el acto político-cultural en la escalinata universitaria por el XV Aniversario del ALBA expresó que ante los desafíos de hoy es necesario mantener la unidad, soberanía e independencia.

Agregó que entre los acuerdos de la reunión Cumbre del ALBA-Tratado de Comercio de los Pueblos, realizada en La Habana, se relanzará para el año 2020 Petrocaribe como programa de seguridad energética del Caribe.

El ALBA fue una idea feliz, aseveró Nicolás Maduro, porque trajo bienestar a los más humildes de América Latina, los más pobres y les dio medicina, educación, petróleo y muchas cosas más.

Reiteró el mandatario venezolano que la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), es amor a la Patria, a la juventud, la libertad, al legado de los Comandantes Fidel y Hugo Chávez.

El ALBA-TCP está en el primer frente de batalla contra el imperialismo, que es la antítesis de ese mecanismo de unidad e integración de América Latina y el Caribe, expresó Ralph Gonsalves, primer ministro de San Vicente y las Granadinas, en el acto político-cultural en la escalinata de la Universidad de La Habana.

Llamó a tener en cuenta las lecciones de la historia y llamó a los jóvenes a resistir frente al hegemonismo imperial y defender las conquistas de los gobiernos progresistas de la región, conscientes de que el futuro les pertenece.

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, recordó a la Revolución cubana y la calificó como el Milagro de la Revolución que ha sido ejemplo en Latinoamérica y el Caribe y seguirá haciendo camino al andar.

Nos acompañan Fidel y Chávez, comandantes eternos que crearon las condiciones para que nuestros pueblos integraran el ALBA, aseveró Daniel Ortega.

Los miembros de la Alianza Bolivariana para los pueblos de Nuestra América- Tratado de Comercio de los Pueblos, ALBA-TCP enfatizaron en que la unidad e integracion regional es la única vía para enfrentar la dominación que ejercen las estructuras de nivel mundial.

En la jornada, con la presencia del presidente Miguel Díaz Canel y otros Jefes de Estado, el canciller cubano, Bruno Rodríguez dio lectura a la declaración final de la XVII Cumbre del primer frente de integración genuinamente latinoamericano y caribeño.

Sus logros sociales dirigidos al ser humano sin importar su raza, estrato social o posición política, fueron reconocidos en el documento, que resaltó la Misión Milagro y la formación de médicos en Cuba y Venezuela.

El texto ratificó el compromiso con la construcción de un modelo alternativo de soberanía económica, expresado en una nueva arquitectura financiera.

La declaración final de la XVII Cumbre de la Alianza para los pueblos de Nuestra América- Tratado de Comercio de los Pueblos, ALBA-TCP, reitera la voluntad de los Estados miembros de continuar trabajando y cooperando en el enfrentamiento al cambio climático.

Así también, ratifica su condena al bloqueo de Estados Unidos contra Cuba y respalda a la Revolución Bolivariana, a su pueblo y al Presidente Constitucional, Nicolás Maduro.

El texto también condena el golpe de Estado contra Evo Morales, en Bolivia, el cual constituye una expresión clara de la estrategia imperialista de Estados Unidos de vulnerar la libre determinación de nuestros pueblos.

Destaca que con el propósito de recuperar los espacios conquistados por los pueblos, el gobierno norteamericano, en contubernio con las oligarquías de la región, revive métodos que parecían superados en la historia de América Latina.

En la XVII Cumbre de la Alianza Bolivariana para los pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos, ALBA-TCP, quedó patentizado que el Caribe encontrará siempre en este organismo regional una plataforma de articulación y cooperación para la defensa de sus justos reclamos.

La declaración final del encuentro, manifiesta el anhelo de unidad e integración que confirma la importancia de preservar la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, (CELAC), mecanismo para promover los intereses comunes de nuestras naciones.

Expresa que los desafíos que enfrentamos, reafirman la necesidad de cerrar filas frente a las amenazas, injerencias y agresiones externas.

El texto llama a garantizar la realización de los derechos a la vida, a la paz, a la libre determinación, al desarrollo de nuestros pueblos y a la unidad, pues de esta última depende la victoria.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.