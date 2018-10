Ultiman detalles para acto por el 10 de Octubre

En el sitio histórico Demajagua, donde hace 150 años iniciaran las luchas por la independencia de Cuba, se ultiman detalles para el acto central por la efeméride, que tendrá lugar mañana.

Bello, remozado y cargado de historia, luce el lugar escogido por el Padre de la Patria, Carlos Manuel de Céspedes, para dar la libertad a sus esclavos y comenzar la gesta emancipadora.

En esta jornada se ensaya el acto, se perfilan detalles técnicos y organizativos, y en la noche está prevista una gala en ocasión de los 150 años del inicio de las guerras por la independencia de Cuba.

Durante la mañana, se canceló una colección especial de sellos alegórica a la fecha, con imágenes de personalidades y lugares emblemáticos de la historia patria, así como tuvo lugar el maratón La Demajagua, que se desarrolla cada año para recordar la fecha del 10 de octubre.

