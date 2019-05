Turismo cubano con resultados alentadores

La Habana, Cuba. – Al inaugurar la Feria Internacional de Turismo FITCUBA 2019, el ministro Manuel Marrero informó que 170 proyectos conforman la cartera de oportunidades de negocios en ese sector, donde España sigue siendo principal inversionista.

Un total de 19 cadenas extranjeras administran mediante contrato el 61 por ciento de las habitaciones existentes en Cuba, y en la feria se suscribirán otros acuerdos y se constituirá una empresa mixta con España para un proyecto inmobiliario en Pinar del Río.

Avanza el proceso para el inicio de la administración extranjera del Aeropuerto internacional de La Habana y ya se seleccionaron las compañías que licitaron para gestionar los de Varadero, Santa Clara, Cayo Coco y Holguín, anunció Marrero.

Precisó que este año se invierten más de 3 mil millones en el sector y se incorporarán 4 mil nuevas habitaciones, con un peso importante en La Habana.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.