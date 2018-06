Turismo en Cuba progresa … a pesar de Washington

La Habana, Cuba. – Si en los años 90 del último siglo, Cuba ocupaba el penúltimo lugar en el Caribe en recepción de turistas, ahora sólo la supera República Dominicana, lo cual evidencia el desarrollo de sus potencialidades, destacó en La Habana el catedrático Paolo Spadoni.

En el Seminario Periodismo y turismo que sesiona en el Instituto Internacional de Periodismo José Martí, en La Habana, el profesor de la Universidad de Augusta, en Georgia, analizó el impacto en el turismo cubano de las medidas tomadas por los gobiernos de Obama y Trump.

Dijo que a pesar de la política de Washington, de 2014 a 2017 se registró un crecimiento sustancial de visitantes procedentes de Estados Unidos, en su mayoría a bordo de cruceros.

Spadoni estimó que si se liberaran los viajes de estadounidenses como turistas a Cuba -no sometidos a licencias como ahora- podrían llegar 3 millones y medio de visitantes por año.

