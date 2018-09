Triunfó la justicia y volvieron

Hoy están juntos en la Patria. Se cumplieron las palabras del Líder Histórico de la Revolución, Fidel Castro Ruz, cuando dijo que volverían.

Pero antes de su regreso glorioso, René, Ramón, Fernando, Antonio y Gerardo, fueron víctimas de absurdas e injustas condenas en cárceles estadounidenses, y tan solo, por luchar contra el terrorismo.

Días oscuros llegaron para Los Cinco desde el 12 de septiembre de 1998, mas ellos no claudicaron. Entró a sus celdas la luz de la esperanza, el amor y la solidaridad de cientos de personas en el mundo, y junto a su integridad y patriotismo, se hicieron más fuertes aún.

Al final triunfó la justicia, y hoy, a 20 años de su vil encierro, Los Cinco no serán ya nunca más los prisioneros del Imperio, sino hombres libres en una Patria soberana, símbolos e inspiración, dignos hijos de este pueblo que los quiere y admira.

(Visited 1 times, 18 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.