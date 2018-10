Tributo a las víctimas del crimen de Barbados

El habitual espacio La Sabatina de Fresa y Chocolate, en El Vedado capitalino, rendirá homenaje a la memoria de las víctimas del crimen del avión de Cubana en Barbados, este sábado desde las 2:00 pasado meridiano.

En el encuentro que conduce el historiador Ernesto Limia Díaz, se proyectará el documental: Explosión a bordo: la verdadera historia del vuelo 455, con guion y dirección de Juan Carlos Rodríguez.

Los participantes intercambiarán con el realizador Juan Carlos Rodríguez sobre los detalles de ese acto terrorista organizado por el asesino Luis Posada Carriles, quien se paseaba por las calles de Miami respaldado por el gobierno imperial.

La Sabatina de Fresa y Chocolate, este sábado, a las 2:00 pasado meridiano, abordará pormenores del crimen de Barbados que costó la vida a 73 inocentes, incluyendo a un equipo juvenil de Esgrima cubano.

(Visited 1 times, 6 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.