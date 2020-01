Tributo del pueblo cubano a Asela de los Santos (+Fotos)

La Habana, Cuba. – El General de Ejército Raúl Castro, primer secretario del Partido, y el presidente de la República, Miguel Díaz-Canel, asistieron a las honras fúnebres de la combatiente del Ejército Rebelde, Asela de los Santos Tamayo, en el Panteón de los Veteranos de la Necrópolis de Colón.

El segundo secretario del Comité Central del Partido, José Ramón Machado Ventura, en sus palabras de tributo, destacó la trayectoria revolucionaria de la excepcional luchadora siempre al lado de Fidel, Raúl y Vilma.

Agregó que Asela fue una mujer de una proverbial modestia y sencillez, que sobresalía por su espíritu solidario y humanista, por su alto sentido del deber, su disciplina, y su natural virtud para exigir con energía, y a la vez, con ternura.

Señaló Machado Ventura que más que títulos y condecoraciones supo ganarse el afecto y respeto de sus compatriotas al igual que de compañeros de otras tierras.

Combatientes, soldados, dirigentes del Partido y del Gobierno, estudiantes, jubilados, y todo un pueblo, rindió homenaje a Asela de los Santos, excepcional luchadora por la Revolución.

Yolanda Ferrer, presidenta de la Comisión de Relaciones Internacionales del Parlamento, dijo a Radio Reloj que Asela fue una persona extraordinaria, de las grandes mujeres de nuestra historia, que en todo momento estuvo aportando a la Patria.

José Ramón Balaguer, compañero de luchas de la destacada guerrillera del Segundo Frente, la calificó de paradigma de mujer y revolucionaria, muy querida por todos los compañeros, y recomendó a la juventud que conozcan la vida de ella, su historia y toda su inmensa obra a favor de Cuba.

Las cenizas de Asela de los Santos permanecerán en el Panteón de los Veteranos en la Necrópolis de Colón hasta su traslado definitivo al Segundo Frente Oriental.

