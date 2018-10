Tributo al Che en la ciudad de Santa Clara

Santa Clara, Cuba. – La Plaza Ernesto Che Guevara de Santa Clara se vestirá con los colores de la Patria este 8 de Octubre para homenajear al Guerrillero Heroico a 51 años de su caída en Bolivia.

En el Complejo Escultórico que lleva su nombre tendrá lugar un la mañana de hoy un acto político-cultural donde 150 niños recibirán la pañoleta azul, por el siglo y medio del inicio de las guerras por la independencia de Cuba.

Como parte de la Jornada Camilo-Che en Villa Clara, esta tarde se realizará una caminata protagonizada por estudiantes de la Educación Superior, que partirá desde la Universidad Central de Las Villas hasta la Loma del Capiro, lugar tomado por tropas del Che durante la Batalla de Santa Clara.

Y como colofón de las actividades por el 8 de Octubre, la juventud disfrutará de un concierto en ese sitio histórico a cargo de una agrupación musical de gran convocatoria popular.

