Tras el cumpleaños de La Habana continúa el trabajo

La Habana, Cuba.- Dando continuidad al chequeo de las labores que se realizan en La Habana, el Presidente Miguel Díaz-Canel, encabezó la reunión del Grupo Gubernamental de Apoyo a la capital que examinó las tareas para el nuevo año.

Le acompañaron los miembros del Buró Político, Esteban Lazo, presidente de la Asamblea Nacional, Salvador Valdés Mesa, vicepresidente de la República y el primer ministro, Manuel Marrero Cruz, vicepresidentes, integrantes del Consejo de Ministros y las autoridades de la provincia.

En el intercambio se pasó revista a la marcha de los servicios, entre ellos la recogida de desechos sólidos, para la cual se han puesto en explotación nuevos carros colectores, que permiten ir mejorando esa tarea.

Respecto al transporte público en La Habana, se informó del cumplimiento del plan al 98 %, con el traslado diario de más de un millón 400 mil pasajeros.

Se avanza en la construcciòn de viviendas

En la reunión del Grupo Gubernamental de Apoyo a la Capital, se informó que al cierre de noviembre se habían identificado espacios en 14 municipios, donde podrían edificarse más de mil 500 hogares.

En el encuentro se informó de la instalación de luminarias Leden las principales avenidas y calles, mientras fue expuesta la estrategia de desarrollo económico y social del municipio Centro Habana, de elevada densidad poblacional y valores patrimoniales.

Los asistentes a la reunión conocieron también las actividades que se han preparado en la capital para celebrar el aniversario 61 del Triunfo de la Revolución, entre ellas bailables y presentaciones artísticas.

Igualmente se realizan ferias agropecuarias, gastronómicas, comerciales, de los servicios e inauguración de obras, que se suman a las celebraciones por el fin de año y para recibir jubilosos el 2020.

