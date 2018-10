Trabajo por cuenta propia más organizado

El próximo 7 de diciembre entrarán en vigor las nuevas normas para el perfeccionamiento del trabajo por cuenta propia, una decisión que ratifica la voluntad política de continuar ampliando ese sector.

En la Mesa Redonda la Viceministra Primera de Trabajo y Seguridad Social, Marta Elena Feitó, se refirió al proceso de preparación que se realiza en todo el país, no solo con los funcionarios que tiene a su cargo la aplicación de las normas, sino con el más de medio millón de trabajadores por cuenta propia.

“Se precisan el alcance y los requisitos de las licencias”, dijo Feitó, quien subrayó que se compactaron varias actividades, lo que beneficia a los titulares de esos permisos, quienes podrán ofrecer un servicio más completo.

La Viceministra Primera de Trabajo y Seguridad Social señaló que se fortalece el control a todos los niveles, desde el municipio hasta la nación.

Un experimento con el transporte particular comenzará el próximo lunes en La Habana, sobre la base de una clasificación como taxis en ruta, libres o de alto confort, para los medios con capacidades entre 4 y 14 plazas.

“Todos estarán señalizados para que la población pueda identificarlos con facilidad”, adelantó en la Mesa Redonda la Viceministra de Transporte, Marta Oramas, quien detalló las facilidades que tendrán los porteadores, que incluye la venta a precios módicos de combustible, baterías y neumáticos.

Oramas aclaró que en todos los casos los titulares de las licencias tendrán que establecer contratos con la Empresa Provincial de Transporte de la capital.

El director de Política Fiscal del Ministerio de Finanzas y Precios, Vladimir Regueiro, explicó que la obligada cuenta bancaria fiscal es un depósito corriente que está a disposición de los cuentapropistas.

