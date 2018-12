Trabajar en pos de la protección al consumidor (+Fotos)

Si no hay control y orden, si no hay calidad de los servicios, no podemos hablar de protección al consumidor, expresó el Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, en el debate en comisiones del Parlamento.

En ese sentido significó la importancia de articular sistemas integrales de gestión de la calidad en todas las unidades, e insistió en el control que deben ejercer las estructuras de Gobierno a nivel provincial y municipal para eliminar cualquier manifestación que atente contra el pueblo, incompatible con el presente y futuro del país.

Los debates de la Comisión de Atención a los Servicios giraron en torno al cumplimiento de la canasta familiar, la circulación mercantil minorista, y otros programas priorizados.

Se informaron los resultados de la fiscalización realizada en 361 instalaciones, de 44 municipios del país.

La fiscalización realizada por la Comisión de Atención a los Servicios arrojó, entre otras deficiencias, violaciones en el peso de productos, déficit de balanzas y problemas con su calibración, irregularidades con el vuelto por falta de moneda fraccionada, existencia de revendedores, y malas prácticas gastronómicas.

No obstante a esas insatisfacciones, la titular de Comercio Interior, Betsy Díaz, destacó que la canasta familiar normada se cumplió todos los meses y en todas las provincias.

Adelantó entre las proyecciones para el año próximo, potenciar el comercio electrónico, perfeccionar el trabajo de los establecimientos del sector en los municipios, así como la gastronomía estatal

Los parlamentarios coincidieron que tras la entrada en vigor de la Resolución 54 se aprecian discretos avances en la calidad de algunos servicios, sin embargo, la protección al consumidor sigue siendo asignatura pendiente.

Un llamado a incrementar los rubros exportables, a ser más ágiles en los procesos negociadores y eliminar el burocratismo, hizo el Primer Vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Salvador Valdés Mesa, en la Comisión Agroalimentaria de la Asamblea Nacional de Poder Popular.

Refirió que en momentos en que nuestro país vive tensiones económicas, es necesario potenciar la inversión extranjera, hacer un uso racional de los recursos y elevar las producciones, de manera tal que permitan sustituir importaciones.

El presidente de Grupo Empresarial AZCUBA, Julio Andrés García, informó a los diputados que la entidad cuenta hoy con 19 negocios, dirigidos a la construcción de bioeléctrias, modernización de roneras, fábricas de calderas, entre otros

Añadió que debido a las deficiencias de la zafra, se incumple en los programas de sustitución de importaciones y en las exportaciones.

El Miembro del Buró Político y vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Roberto Morales, destacó que el Programa del Médico y la Enfermera de la Familia, en sus 35 años de creado, ha permitido a la salud pública cubana exhibir indicadores como la baja tasa de mortalidad infantil y materna y la esperanza de vida.

En medio de una tercera etapa de transformaciones en el sector, tenemos que acabar de perfeccionar y rescatar los conceptos fundacionales de dicho programa, enfatizó Morales a los diputados en la Comisión de Salud y Deporte.

Dijo que es estimulante y alentador lo que se hace, pero necesitamos que cada familia tenga la seguridad de que en la atención primaria, su médico y enfermera resolverán sus problemas o lo conducirán dentro del sistema de salud.

Morales subrayó que de lo que se trata es que el consultorio esté abierto, tenga los recursos y funcione.

Hoy no hay razón para que en Cuba haya un consultorio que no tenga médico ni enfermera de la familia, pues existen suficientes de esos profesionales para tener garantizados esos servicios, aseguró el Ministro de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda.

En la Comisión de Salud y Deporte y en presencia del miembro del Buró Político y vicepresidente cubano, Roberto Morales, el titular informó que existe un programa que irá implementándose para llegar con 20 especialidades a los policlínicos, dotados de tecnología.

El Ministro de Salud Pública, expresó que hay que lograr mayor estabilidad de las consultas médicas de las especialidades en los hospitales.

A propósito del aniversario 35 del Programa del Médico y la Enfermera de la Familia, fundado por Fidel, los diputados de la Comisión de Salud y Deporte, enviaron una felicitación a esos guardianes de la salud de nuestro pueblo.

Para el próximo año, se mantendrá la condición de aprobar los tres exámenes para ingresar a la educación superior, con un mínimo de 60 puntos y la obligatoriedad de presentarse a la convocatoria ordinaria, expresó José Ramón Saborido Loidi, Ministro de Educación Superior.

En la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente del Parlamento, subrayó la importancia de incrementar el cumplimiento del plan de plazas en ciencias básicas, agropecuarias y pedagógicas.

Señaló Saborido Loidi la necesaria continuidad de estudios universitarios de los jóvenes que no aprueben los requisitos para el ingreso o no se presenten a los mismos.

Explicó que a los medallistas de concursos de conocimientos en el Pre se le ofertarán carreras de ciencias básicas, y se les incorporarán radio química y física nuclear, así como pedagógicas, sin hacer exámenes de ingreso.

