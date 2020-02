Trabajar por el pueblo

Cienfuegos, Cuba. – Por la Empresa Pecuaria El Tablón, en Cumanayagua, comenzó la segunda visita gubernamental a Cienfuegos, que prosigue hoy encabezada por el presidente de la República, Miguel Díaz-Canel, quien en intercambio con el pueblo explicó el recrudecimiento del bloqueo y recalcó: No nos vamos a rendir y vamos a seguir pa’lante.

En la entidad, el mandatario dijo que la peor alternativa es la de depender solo de la importación, por eso hay que incrementar la producción de un pienso nacional que ayude a estirar el importado o palíe baches, para que no se perjudiquen los animales.

Díaz-Canel ponderó el hecho de que ese enclave ganadero marche acorde con el anterior imperativo, en tanto pudo consolidar una unidad empresarial de base Productora de Alimento Animal.

Destacó los vínculos con la universidad, la exportación de carbón vegetal y la inserción de la entidad dentro del sistema de perfeccionamiento empresarial.

Acompañado por el viceprimer ministro y titular de Economía y Planificación, Alejandro Gil; el primer secretario del Partido en Cienfuegos, Félix Duarte; por el gobernador provincial, Alexandre Corona, y otros dirigentes, el Jefe de Estado cubano acudió a la Empresa Procesadora de Café Eladio Machín, de Cumanayagua.

Díaz-Canel intercambió con los trabajadores y recordó a los directivos y técnicos que ellos son los responsables de promover y garantizar el éxito del programa de desarrollo de café en el llano.

Instó a incrementar las exportaciones e indagó sobre el proceso de generalización de la tecnología vietnamita, que marcha de forma positiva.

Un recorrido por la Empresa Láctea Escambray, en Cumanayagua, le posibilitó a Díaz Canel y al equipo de trabajo que le acompaña aquilatar el esfuerzo acometido para respaldar significativos destinos sociales a través de entrega de leche, yogur y otras producciones.

