La Habana, Cuba. – El presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, instó a los gobernadores que recién tomaron posesión de sus cargos y que reciben por estos días un seminario de preparación en La Habana a trabajar con compromiso y dedicación, pensando en Cuba.



En la reunión participaron el vicepresidente de la República, Salvador Valdés Mesa, el primer ministro Manuel Marrero Cruz, y el presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Esteban Lazo Hernández y la vicepresidenta Ana María Mari Machado.

Díaz-Canel compartió conceptos claves que definen el trabajo del Gobierno Provincial, del Gobernador y del Vicegobernador, todos amparados en la Carta Magna de la nación.

El presidente cubano precisó que el Gobierno Provincial deberá funcionar en estrecha vinculación con el pueblo y su misión fundamental es el desarrollo económico y social del territorio.

