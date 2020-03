Trabajadores del sector del Transporte por mejores resultados

La Habana, Cuba. – Las medidas yanquis seguirán golpeándonos lo que requerirá de todos continuar trabajando con seriedad y mucho ahorro en este sector clave de la economía, aseveró el presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel.

En la reunión de análisis del trabajo desempeñado en el Ministerio de Transporte el pasado año, reconoció la labor de los transportistas en lo relacionado con el ahorro de combustible y llamó a mantener esos esfuerzos en 2020.

Señaló el Presidente de la República que el sector debe estimular la inversión de transporte eléctrico como prioridad e ir disminuyendo en lo posibe el uso del combustible fósil, teniendo en cuenta que el sector es uno de los que más gasta.

También se refirió a la necesidad de eliminar la indisciplina en los conductores de ómnibus en relación con la música inapropiada que imponen a volúmenes excesivos y molestan a los pasajeros.

