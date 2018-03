Toda Cuba en elecciones de democracia y transparencia

La Habana, Cuba. – Más de 8 millones de cubanos están convocados este domingo a las urnas para elegir, en ejercicio de total democracia y transparencia, los diputados al Parlamento y los delegados a las Asambleas Provinciales del Poder Popular.

Desde las 07.00 de la mañana y hasta las 06.00 de la tarde, abren sus puertas en todo el país 24 mil 470 colegios electorales, de ellos 143 especiales, ubicados en terminales de ómnibus, centros de producción u otros sitios de alta concentración de personas.

Más de 200 mil autoridades electorales participan en esta jornada de elecciones, en la que se podrá votar por uno, varios o todos los candidatos.

Dos boletas recibirán los ciudadanos con derecho al sufragio, una verde para votar por los diputados, y otra blanca para los delegados a las Asambleas Provinciales del Poder Popular.

