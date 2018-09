Los problemas del planeta son frutos del Capitalismo

El presidente cubano Miguel Díaz-Canel aseguró en Naciones Unidas que los problemas del planeta no son fruto del Socialismo, como afirmó este martes Donald Trump, sino del capitalismo, especialmente del imperialismo y el neoiberalismo.

Al intervenir en la Asamblea General de la ONU, Díaz-Canel evocó la presencia en esa sala de Fidel, Raúl, el Che y Roa, quienes, dijo, no solo llevaron la voz de Cuba, sino de todos los países subdesarrollados.

Que nadie nos engañe con que no hay recursos para eliminar la pobreza, el hambre, las enfermedades y otros flagelos; lo que no hay es voluntad política de los países desarrollados, subrayó el mandatario cubano después de enumerar la cantidad de personas que viven en la pobreza o sin acceso al agua potable.

Díaz Canel señaló que el año pasado se gastaron 1,74 billones de dólares en presupuestos militares, la cifra más alta de la historia.

Cuba rechaza la militarización del espacio ultraterrestre y del ciberespacio, así como al empleo encubierto e ilegal de las tecnologías de la información y las comunicaciones, para agredir a otros Estados, expresó hoy Miguel Díaz Canel durante el debate en la Asamblea General de la ONU.

El presidente cubano subrayó que el ejercicio del multilateralismo y el respeto pleno a los principios del derecho internacional, son requerimientos para garantizar la convivencia pacífica y hallar soluciones duraderas a los problemas sistémicos.

Advirtió que el uso de la amenaza y de la fuerza, las presiones, represalias y sanciones cada vez más frecuentes en la conducta y la retórica del gobierno de Estados Unidos, plantean enormes desafíos en el seno de la ONU.

¿Por qué no acabamos de concretar el prometido fortalecimiento de la Asamblea General como principal órgano de deliberación, decisión y representación?, cuestionó Díaz Canel.

Al intervenir en la Asamblea General de Naciones Unidas, el Presidente cubano, Miguel Díaz Canel, enfatizó que Nuestra América es hoy escenario de persistentes amenazas, incompatibles con la Proclama de América Latina y el Caribe como Zona de Paz, firmada en La Habana en 2014.

Denunció que la actual administración estadounindense ha proclamado la vigencia de la Doctrina Monroe, y en nuevo despliegue de su política imperial en la región, ataca con especial saña a Venezuela.

Cuba reitera el absoluto respaldo a la Revolución Bolivariana y Chavista, y al Gobierno legítimo del presidente Nicolás Maduro, ratificó Díaz Canel, y condenó las sanciones contra esa nación, que buscan asfixiarla económicamente y dañar a sus familias.

Rechazó igualmente los intentos de desestabilizar al Gobierno de Nicaragua, país de paz con notables avances sociales, económicos y de seguridad ciudadana en favor de su pueblo.

El Presidente Miguel Díaz Canel, denunció en Naciones Unidas el encarcelamiento del exdignatario de Brasil, Luiz Inácio Lula Da Silva, y la decisión de impedir al pueblo votar y elegir al líder más popular de ese país.

Reafirmó el compromiso con la libre determinación e independencia de Puerto Rico, y ratificó el apoyo al legítimo reclamo de soberanía de Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur.

Condenó la barbarie de fuerzas israelíes en Gaza, manifestó la invariable solidaridad con el pueblo saharaui, abogó por una solución pacifíca y negociada a la situación en Siria, demandó el cumplimiento del acuerdo nuclear con Irán, y saludó el proceso de acercamiento y diálogo intercoreano.

Díaz Canel anunció que el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación entre la Unión Europea y Cuba ha entrado provisionalmente en vigor, y constituye la base para desarrollar provechosos vínculos.

El presidente de los consejos de Estado y de Ministros Miguel Díaz Canel afirmó que el bloqueo estrangula la economía cubana y es una política cruel hacia nuestra familia, y daña la soberanía e intereses de muchos países en el mundo.

Al hablar en la Asamblea General de la ONU, el mandatario cubano manifestó que el pueblo de la Isla continuará reclamando el fin del bloqueo, la devolución del territorio ilegalmente ocupado en Guantánamo y una compensación por las víctimas que el terrorismo imperial ha causado al país

Díaz Canel expuso la disposición de su gobierno de conversar con autoridades estadounidenses en igualdad de condiciones, sin presiones y de igual a igual, sin menoscabo a la soberanía del pueblo.

Agregó el presidente de Cuba que su gobierno significa continuidad, NO ruptura histórica, mantendrá la soberanía y construirá una sociedad socialista, próspera, sostenible e independiente.

En la plenaria de alto nivel en Naciones Unidas, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel afirmó su convicción de que en el proyecto de constitución, el cual posteriormente se aprobará en referéndum, no habrán cambios estratégicos, y el carácter irrevocable del socialismo será ratificado.

Señaló que los principios de nuestra política exterior permanecerán inalterables, y la comunidad internacional podrá contar siempre con Cuba frente a la injusticia, la desigualdad y el subdesarrollo.

Díaz-Canel resaltó su emoción al hablar en la misma tribuna donde 58 atrás Fidel expresó verdades tan poderosas frente a representantes de las más de 192 naciones, que cada año votan en contra del bloqueo.

Afirmó que tiene la esperanza de que las aspiraciones de la mayoría terminen por realizarse, antes de que nuevas generaciones vuelvan a ese podio a reclamar lo mismo que ayer hicieron nuestros predecesores

