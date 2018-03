Tecnología y Medio Ambiente, un binomio en desarrollo

La Habana, Cuba.- Como parte de la Convención Informática 2018, quedó inaugurado el X Congreso Internacional sobre Geomática, con invitados de 17 países.

El director general del grupo empresarial GEOCUBA, Eladio Fernández, destacó que la cita será propicia para intercambiar experiencias sobre la educación y entrenamiento en Geomática , así como su importancia en función del Medio Ambiente y el Turismo.

La Conferencia inaugural del X Congreso de Geomática, en el marco de la Convención Informática 2018, versó sobre el enfrentamiento en nuestro país al Cambio Climático, con especial atención a la Tarea Vida.

El viceministro primero de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, Fernando González afirmó que han incluido 106 estudios, sobre peligro, vulnerabilidad y riesgo, y que la principal amenaza constituye el ascenso del nivel medio del mar.

