Supevisó Quintas Solá recuperación en Villa Clara

El General de Cuerpo de Ejército Joaquín Quintas Solá consideró que en Villa Clara se trabaja y se cumple positivamente el plan proyectado para la recuperación por las afectaciones producidas por el huracán Irma, hace casi un año, así como por las intensas precipitaciones de la tormenta subtropical Alberto.

En reunión de trabajo sostenida este lunes, luego de su visita por los municipios de Corralillo, Quemado de Güines y Sagua la Grande, reconoció que, a pesar de los contratiempos, se ha logrado avanzar sobre la base de un gran esfuerzo sostenido en la producción local de materiales de la construcción, calificada de excelente.

Argumentó que el país ha hecho un esfuerzo enorme para garantizar los productos, pero artículos como las tejas de fibrocemento, pusles, entre otros, no se han podido tener del todo a disposición por diversas razones.

Mencionó, además, problemas puntuales como la escasez de árido en Corralillo, por situaciones de carácter técnico y de equipamiento para su producción, aunque se halla en vías de solucionarse. No obstante a los obstáculos, sugirió buscar alternativas para que no se detenga el ritmo de la recuperación.

En su periplo por playa La Panchita y bases de campismo, en Corralillo, Carahatas, Quemado de Güines, e Isabela de Sagua y Nueva Isabela, en Sagua la Grande, el viceministro de las FAR observó los avances en las viviendas, instituciones estatales y en la agricultura.

De acuerdo con el informe presentado por el Consejo de la Administración Provincial al general de cuerpo de ejército, se han solucionado hasta la fecha 31 605 casas afectadas, para un 61% del total. De los 3 476 derrumbes totales se han construido 2 058 facilidades temporales, de ellas 963 con recursos propios y 1 095 con módulos.

Se han vendido a la población materiales de construcción por valor de 160 645 642 pesos, lo que ha beneficiado a unos 47 103 damnificados.

Tomado de Vanguardia

(Visited 1 times, 8 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.