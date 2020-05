Súmate a la lucha por una generación libre de tabaco

La Habana, Cuba. Por trigésima tercera ocasión, hoy se celebra el Día Mundial sin Tabaco, momento en el que miles de personas apagan un cigarrillo recién encendido, otros ni siquiera lo prenden, y la gran mayoría de la población reflexiona sobre esa jornada sin fumar.

El tabaquismo tiene varias etapas: desde el consumo experimental, que ocurre en los jóvenes, luego pasa a ser recreacional, hasta llegar a la dependencia, que puede ser física y psicológica.

La primera se refiere a la necesidad de consumir la sustancia para evitar que aparezca el síndrome de abstinencia, el cual se caracteriza por ansiedad intensa, alteraciones de la concentración y del sueño, entre otros.

Por su parte, la dependencia psicológica es la asociación con diferentes actividades de la vida cotidiana, es decir, el uso del tabaco para relacionarse o como falso estimulante para mantenerse despierto.

Ganar en bienestar y saud

Expertos estiman que cada día se fuman en el mundo más de 20 billones de cigarros, y el número de los que adquieren el hábito, lejos de reducirse, aumenta considerablemente.

Dependiendo de su relación con el tabaco, cada individuo debe ubicarse en un marco de respeto y armonía, el fumador tiene la opción de dejar el hábito o de abstenerse de fumar en el ambiente de los demás.

Pasar 24 horas sin fumar puede ser el comienzo para dejar el hábito; en ese tiempo evite o disminuya actividades con las que acostumbra a asociar el acto, como el consumo de café o la ingestión de bebidas alcohólicas.

Además, calcule mensualmente lo que gasta comprando cigarros, y compare el valor final con lo que le cuesta adquirir algún artículo necesario. Reflexione… el acto de fumar no es imprescindible para la vida, si decide abandonarlo ganará bienestar y salud.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.