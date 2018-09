Sostiene presidente de Cuba encuentros bilaterales en la ONU

Naciones Unidas (ONU). – Luego de su discurso en honor a Nelson Mandela, el presidente de los Consejos de Estado y de Ministros de Cuba, Miguel Díaz-Canel, se reunió con su homólogo de la República Islámica de Irán, Hassan Rouhani.

Durante el encuentro ambos mandatarios intercambiaron sobre los vínculos bilaterales y la cooperación en sectores como la salud, la investigación, la educación, los medicamentos y la tecnología médica.

En la sede de las Naciones Unidas, Díaz-Canel también dialogó con los presidentes Lenin Moreno, de la República de Ecuador, Antoni Marti, de Andorra; y Martín Vizcarra, de Perú.

Asimismo dialogó con su par de Croacia, Kolinda Grabar-Kitarovic, quien recientemente expresó el deseo de fortalecer las relaciones de amistad y cooperación con Cuba; e intercambió con Felipe Nyussi, presidente de Mozambique, sobre los vínculos históricos de amistad y colaboración que unen a los dos países.

Un fraternal encuentro con el Canciller venezolano, Jorge Arreaza se produjo en el contexto de la visita a las naciones Unidas del presidente cubano Miguel Díaz-Canel.

