Sostiene Díaz Canel conversaciones con Xi Jinping

La Habana, Cuba. – El presidente Miguel Díaz-Canel, sostuvo un diálogo telefónico con el presidente y secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China, Xi Jinping, a quien ratificó el apoyo en la batalla para prevenir y controlar el Coronavirus.

El mandatario cubano trasladó la confianza en la capacidad de las autoridades chinas para vencer las adversidades, bajo la dirección del Partido Comunista y con la unidad y firmeza del pueblo y sus dirigentes.

Díaz-Canel en diálogo con su homólogo de China, expresó que la ayuda que puede ofrecer Cuba es modesta, pero está en consonancia con la vocación solidaria de nuestro pueblo y los sentimientos especiales que nos unen.

Por su parte, Xi Jinping agradeció la solidaridad del Primer Secretario del Partido Comunista de Cuba, General de Ejército Raúl Castro, y de Díaz-Canel, quien visitó la embajada china para expresar su apoyo, reflejo de la amistad entre ambas naciones.

