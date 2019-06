Sostiene Canciller cubano encuentro con su homólogo alemán

El canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla tuvo un cordial encuentro con el ministro de Relaciones Exteriores de la República Federal de Alemania, Heiko Maas.

Durante el intercambio, ambas partes constataron el buen estado de las relaciones bilaterales, y ratificaron la voluntad mutua de ampliar y diversificar los nexos existentes entre Cuba y Alemania, especialmente en el ámbito comercial y de cooperación, informó CubaMinrex.

Rodríguez Parrilla reiteró la importancia de que las iniciativas sobre Venezuela promuevan el diálogo respetuoso con el gobierno, apegado al Derecho Internacional.

Participaron también en el encuentro la directora regional para América Latina y el Caribe del Ministerio de Relaciones Exteriores alemán Marian Schuegraf y el director para Centroamérica y Caribe de esa institución, Ingo Winkelmann.

